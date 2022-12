Spalletti ricorda Mihajlovic: "Aveva a cuore la situazione di Napoli, approfondimmo stima ed amicizia perchè voleva un collaboratore"

In Campidoglio in mattinata è arrivato anche l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti a rendere omaggio a Sinisa Mihajlovic e si è seduto dietro la famiglia di Sinisa.

All’uscita dalla camera ardente, Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti.

“Lui era ancora allenatore del Bologna, ci eravamo incrociati su dei collaboratori, a lui ne serviva uno e ne aveva in mente uno che conoscevo. In quel momento approfondimmo la nostra stima ed amicizia.

Fuori dal calcio era uguale, uno che faceva subito capire chi avevi di fronte: non aveva il timore di doversi nascondere per poi fregarti o aggirarti in qualcosa. Ti faceva capire subito con chi avevi a che fare, poi aveva la forza di una persona di valore, quando ci giocavi contro si sentiva subito.

Qualcosa che non gli ho detto? A Bologna aveva stima di quello che era il mondo del calcio, avversari che gli somigliavano, aveva a cuore la situazione di Napoli perchè in generale gli piaceva come squadra e città. Ci siamo allungati un po’ su questi discorsi qui.

Gli striscioni dei tifosi del Napoli? Lui riceverà affetto da tutte le parti, era così: molto diretto, suscitava subito questo senso di persona vera e diretta.

Le punizioni? Non c’erano solo quelle (ride, ndr)”