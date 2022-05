Spalletti ha 270' per evitare il suo peggior finale di sempre

Le ultime tre gare di campionato del Napoli sono di vitale importanza anche per Luciano Spalletti dal punto di vista dello score personale in carriera. Qualche tempo fa, abbiamo pubblicato un focus relativo al rendimento delle squadre allenate dal tecnico di Certaldo nelle ultime otto giornate del campionato. Il trend dal 2004/05 fino al 2018/19 considerando soltanto le annate in cui Spalletti ha allenato per un'intera stagione è stato il seguente:

2004/05: Udinese 13 punti

2005/06: Roma 11 punti

2006/07: Roma 13 punti

2007/08. Roma 18 punti

2008/09: Roma 14 punti

2016/17: Roma 19 punti

2017/18: Inter 13 punti

2018/19: Inter 13 punti

Trend Napoli con Spalletti nelle ultime 8 giornate: il dato

Il Napoli ha finora giocato cinque partite delle ultime otto. In questo momento il bilancio di Spalletti, a 270' dalla fine, è di 7 punti frutto di 2 vittorie (Atalanta, Sassuolo), 1 pareggio (Roma) e 2 sconfitte (Fiorentina, Empoli). La soglia minima da raggiungere per non totalizzare il peggior finale di carriera per Spalletti è quota 11 punti della stagione 2005/06 con la Roma. Se, come ci auguriamo, dovesse invece piazzare 9 punti nei prossimi 3 incontri, Spalletti chiuderebbe a 16 punti facendo registrare il terzo miglior finale di sempre ed il secondo 'rush finale' di carriera migliore al primo anno su una panchina. Roba non da poco.

