Spalletti alle giovanili del Napoli: "Ognuno è padrone del proprio destino, non ascoltate chi dice che non ce la farete!" | VIDEO

Notizie Napoli calcio. Luciano Spalletti ha parlato ai ragazzi delle giovanili del Napoli, incoraggiandoli a credere nel proprio futuro. Il mister azzurro si è intrattenuto con le giovani promesse partenopee, come riportato dai profili ufficiali del club.

"Ognuno è padrone del proprio destino. Non fatevi pregare che tanto non sei bravo, non arriverà, ci sarà qualcuno che ti passa davanti. No. Voi avete la possibilità di scegliere quello che è il vostro destino non quello che vi dicono gli altri. Voi avete la possibilità di scegliere il destino della vostra squadra e diventare una bella squadra e un gruppo di ragazzi che si diverte che poi è quella la cosa più importante".