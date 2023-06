Spalletti avvistato ad Ischia! Sbuca dalla strada e manda in delirio i presenti | VIDEO

Luciano Spalletti avvistato ad Ischia! L'ex allenatore del Napoli era ieri allo stadio Maradona per assistere dal vivo al concerto dei Coldplay, ma il mister ha deciso di non fare subito ritorno a casa sua in Toscana e di godersi qualche giorno di relax sull'isola di Ischia.

Questa sera è stato visto da diverse persone sul corso di Lacco Ameno, ad Ischia. Ecco un video in cui si vede Spalletti passeggiare in strada durante una cena festosa, sulle note di 'O Surdato 'Nnammurato: il mister sbuca dalla strada mandando in delirio i presenti, stupiti di vederlo. Lui corre via.

Guarda il video di CalcioNapoli24.