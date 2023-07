Luciano Spalletti super ospite dell'evento Certaldo nel Pallone, che si sta svolgendo questa sera nel paesino toscano dove tra l'altro l'allenatore risiede. L'ormai ex tecnico azzurro è stato accolto da decine di tifosi del Napoli che si sono presentati sul posto per rendere omaggio al tecnico che ha guidato i partenopei sul tetto d'Italia. Clicca su foto allegate per vedere le immagini in esclusiva di CalcioNapoli24.it: