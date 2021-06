Ultime notizie calcio Napoli - La Spagna ed il Portogallo non sono andate oltre lo 0-0 nella partita amichevole disputata questa sera. L'azzurro Fabian Ruiz è partito titolare ed è rimasto in campo per 75 minuti. Buona notizia per il centrocampista del Napoli, che sta diventando una pedina fissa nella selezione iberica sotto la gestione di Luis Enrique.