Sorteggi ottavi Europa League, il tabellone: il Granada pesca il Molde, si fa durissima per Milan e Roma

Ultime notizie calcio Napoli - Di seguito il quadro completo venuto fuori dal sorteggio per gli ottavi di finale di Europa League. Il Granada, che ha eliminato il Napoli, dovrà vedersela con il Molde, squadra a dir poco alla portata, mentre la strada si fa a dir poco in salita per Milan e Roma. I rossoneri, infatti, hanno pescato il Manchester United, mentre ai giallorossi è toccato lo Shakhtar Donetsk. Di seguito il quadro completo:

Ajax-Young Boys

Dinamo Kiev-Villarreal

Roma-Shakhtar Donetsk

Olympiacos-Arsenal

Dinamo Zagabria-Tottenham

Manchester United-Milan

Slavia Praga-Glasgow Rangers

Granada-Molde