Sorrentino in Seconda categoria: farà l'attaccante nel Cervo allenato dal padre

Ultime calcio - Stefano Sorrentino riparte dal Cervo, società di Seconda categoria ligure. Il portiere classe 1979, che proprio nei giorni scorsi ha annunciato il ritiro dal calcio giocato in diretta televisiva su Sky Sport durante Calciomercato-L’Originale, ha deciso di accettare una nuova sfida firmando con questa società dilettantistica. Ma attenzione, niente porta: Sorrentino giocherà da attaccante! Per il portiere ex Chievo Verona si tratta di una nuova avventura dal sapore davvero speciale: l’allenatore del Cervo, infatti, è Roberto Sorrentino, anche lui ex portiere e papà di Stefano. Una presenza in panchina fondamentale nella scelta di Stefano, che ha deciso così di tornare in campo per divertirsi ed è pronto a mettersi fin da subito a disposizione di papà. Lo riporta Gianluca Di Marzio sul proprio sito.