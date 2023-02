Sorpresa Pogba in casa Juve: l'annuncio da Torino

Notizie Calcio - Qualcuno ha avanzato addirittura l’ipotesi di una clamorosa rescissione dopo l’ennesimo recente infortunio, invece per Paul Pogba potrebbero esserci tutt’altre prospettive a breve.

Salernitana-Juventus, Pogba tra i convocati?

Secondo quanto infatti riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il francese in realtà sembrerebbe pronto essendo anche rientrato ad allenarsi dopo il recente stop. Ora si parla di una possibile convocazione per martedì contro la Salernitana, per quella gara che Massimiliano Allegri ha definito “uno scontro diretto per la salvezza” considerando la posizione in classifica dei bianconeri dopo la penalizzazione.