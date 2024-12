Sorpresa per Bove in terapia intensiva: telefonata speciale. Le condizioni del giocatore

Condizioni Edoardo Bove: arrivano aggiornamenti importanti per il centrocampista dopo il malore in campo avvertito in Fiorentina-Inter.

Aggiornamenti Edoardo Bove: come sta il calciatore

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il 22enne è ancora in terapia intensiva isolato coi suoi pensieri e sottoposto a continui esami e test. I medici stanno cercando di capire se eventuali fenomeno precedenti, dall’adoloscenza in avanti, abbiano lasciato qualche traccia. Dai primi verdetti, per esempio, il Covid che il calciatore ha avuto nel 2020 non avrebbe lasciato strascichi al cuore.

Si cerca la causa che ha innescato il tutto, anche perché dopo la stabilizzazione iniziale c’è poi stata la ricaduta lungo il tragitto che ha imposto l’uso del defibrillatore. Anche per questo non c'è stato un nuovo bollettino medico congiunto con la Fiorentina: l'equipe medica vuole prima essere certa del verdetto indagando in maniera approfondita prima di pronunciarsi.

L’atleta, però, ora sta sempre meglio: è lucido, scherza sulla “prigione” in cui si trova e resta determinato sugli obiettivi stagionali. Ieri, come voluto da mister Raffaele Palladino, è apparso video per un saluto ai compagni. Tra le diverse telefonate ricevute c’è stata anche una graditissima sorpresa: quella del suo maestro José Mourinho. E ovviamente lo ha reso felicissimo.