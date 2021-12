"Solo Napoli mi fa piangere ed emozionare così", che successo sui social per 'Stanotte a Napoli'

Napoli Calcio - Grande attesa in questi giorni per Stanotte a Napoli di Alberto Angela, un inno a Napoli amato a tutte le latitudini. Fin dai primi minuti, ieri sera, ha conquistato i social. Già alle 21.25, infatti, l’hashtag #stanottea si è imposto come top trending topic in Italia. Un vero e proprio trionfo per Napoli.

A fine serata si sono contati quasi 11mila tweet, digitati da tutta Italia (ovviamente con una maggioranza partenopea), qualcuno anche dall’estero. “Vivo in Austria – ha postato Laura – Non potevo perdermi la serata di Rai 1 con Alberto che parla della mia città. Ed è stato commovente”. La ragazza non è stata l’unica a emozionarsi fino alle lacrime. Pochi minuti dopo, il musicista marchigiano Andrea Concetti ha digitato:

“Perché ho le lacrime agli occhi? Perché solo Napoli mi fa questo effetto? Ho avuto il privilegio di viverci qualche mese per lavoro e da allora ne sono malato”.