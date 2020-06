"Solo il Napoli vuole al 100% Osimhen", Igbayilola chiarisce: "Non sono il suo agente"

Ultime notizie mercato Napoli - Avevano fatto discutere in settimana le dichiarazioni di Ariyo Igbayilola circa il futuro di Victor Osimhen, talento del Lille che è finito nel mirino del Napoli. A tal proposito il diretto interessato ha voluto precisare la sua posizione in una intervista concessa ai microfoni di "The Nation". Ecco quanto da lui affermato:

"Jean Gerard di Matching Sports, il suo agente, è l'unica persona che può parlare del possibile futuro trasferimento di Osimhen. Io non sono un intermediario, come avrei potuto parlarne? Inoltre questo non è un buon momento per parlare di questo tema, visto che Victor sta ancora piangendo la morte del padre, recentemente scomparso. Io non sono il suo agente, ci tengo a ribadirlo".