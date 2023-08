Boris Sollazzo, giornalista, commenta così su Twitter la vicenda legata a Luciano Spalletti come Ct dell'Italia e alla penale imposta da De Laurentiis per farlo sedere su un'altra panchina:

"La Figc ha 90 milioni di euro di riserve. Ha firmato un contratto con Adidas di 15 milioni l'anno. Dava 9 milioni lordi allo scorso Ct. Ma non può dare 2,8 milioni al Napoli. Per me va bene. Però che sia gentile anche con noi la Figc: i prossimi 10 anni di multe non li paghiamo".