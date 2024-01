Soccer Globe Award - Haaland batte Osimhen! A secco Spalletti e De Laurentiis, Giuntoli miglior ds

Sono stati assegnati i premi al Soccer Globe Award. Il City fa il pieno! Niente da fare per il Napoli che era in corsa con Spalletti per il premio come miglior all'enatore dell'anno, con De Laurentiis come miglior presidente e con Osimhen come miglior calciatore. Giuntoli vince il premio come miglior direttore sportivo.

Miglior calciatore dell’anno: Haaland. Nulla da fare per Osimhen che era tra i candidati alla vittoria.

Miglior presidente: Khaldun al-Mubarak

Miglior talento emergente: Jude Bellingham.

Miglior calciatrice: Aitana Bonmatì, giocatrice del Barcellona.

Miglior agente: Jorge Mendes

Miglior direttore sportivo dell’anno: Giuntoli

Le sue dichiarazioni: «Grazie, per me il 2023 è stato un anno storico. Abbiamo vinto lo scudetto con il Napoli e vorrei ringraziare il presidente, Spalletti e tutti i giocastori. Ultimi ma non meno importanti, la mia famiglia, mi aiutano ogni giorno. Ora ho intrapreso una nuova avventura e adesso il nostro obiettivo è arrivare in Champions e se possibile vincere la Coppa Italia. In futuro sarà importante tornare qui magari vincendo un premio con la Juventus»