Slovacchia-Napoli, doppio ruolo per Calzona? Non è la prima volta, c'è un precedente: il nome

Francesco Calzona, Ct della Nazionale Slovacca, piace al Napoli e a De Laurentiis che sta pensando di portarlo subito in panchina. Quello del doppio ruolo, però, non è un fenomeno isolato, in passato funzionava così con l'olandese Guus Hiddink che allo stesso tempo guidava rispettivamente PSV Eindhoven e Australia, poi Chelsea e Russia. Fatih Terim, timoniere del Galatasaray e della nazionale turca, ha lavorato in modo simile per un po'.

Francesco Calzona

Doppio ruolo, non è la prima volta per la Slovacchia

Per la Slovacchia, poi, non sarebbe la prima volta. In passato, Vladimír Weiss senior, tra il 2011 e il 2012, ha allenato la nazionale slovacca e l'ŠK Slovan Bratislava.