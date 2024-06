Slitta la presentazione di Conte, Repubblica: non avverrà prima di questa data

Ultime notizie SSC Napoli - Dopo l'ufficialità di ieri, tutti si chiedono quando avverrà la presentazione in conferenza stampa di Antonio Conte come nuovo allenatore dei partenopei. Ne parla l'edizione odierna di Repubblica:

"Da ieri Conte è operativo a tutti gli effetti e poco importa se la sua presentazione ufficiale slitterà di un po’, fino alla seconda metà del mese. L’allenatore pugliese è infatti rientrato nella sua casa di Torino e nella prossima settimana potrebbe fare capolino per la prima volta in città con i componenti del suo staff, per visitare di persona il centro sportivo di Castel Volturno. De Laurentiis è invece ancora al lavoro per scegliere la location del debutto napoletano del tecnico e prepara uno show in grande stile".