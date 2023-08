Piotr Zielinski resta a Napoli e si insiste per Gabri Veiga.

Secondo Sky Sport, per Gabri Veiga, la trattativa tra Napoli e Celta Vigo prosegue. Le società continuano a trattare per cercare l'intesa sulla base di 40 milioni di euro, ma con il dovere di discutere dei bonus e della percentuale di rivendita. La notizia più importante è che Zielinski ha deciso di restare a Napoli anche senza l'accordo per il rinnovo.

