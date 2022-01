Sky - Zielinski, Lobotka e Rrahmani in campo con la Juve ma non potranno avere 'contatti civili'

Juventus-Napoli non è una delle partite della 20ª giornata di Serie A bloccate a priori. Il big match tra la squadra di Allegri e quella di Spalletti dovrebbe giocarsi regolarmente alle 20:45 dell'Epifania, anche viste le ultime disposizioni trapelate dall'ultimo Consiglio Straordinario di Lega.

Il riepilogo della vigilia di Juventus-Napoli

Nella serata di mercoledì 5 gennaio, però, è sorta un'anomalia. Una delle ASL napoletane, la ASL Napoli 1, ha permesso la partenza del Napoli verso Torino. Poi, solo successivamente alla partenza in aereo, un'altra ASL napoletana, la ASL Napoli 2, ha fermato giusto tre calciatori azzurri (coloro che abitano nelle zone di competenza di questa ASL). Secondo quanto comunicato anche dall'ANSA, i tre sono calciatori che la ASL Napoli 2 Nord ha identificato Zielinski, Lobotka e Rrhamani non potranno scendere in campo.

Zielinski, Lobotka e Rrahmani possono giocare

Stando alle ultime indiscrezioni raccolte dal sito di Gianluca Di Marzio, però, nonostante le ultime disposizioni della ASL Napoli 2, Zielinski, Lobotka e Rrahmani dovrebbero poter giocare regolarmente il match contro la Juve. Questo perché l'ASL, di fatto, ha imposto a questi giocatori del Napoli delle regole da seguire ma non potranno avere "contatti civili", ma potranno giocare la partita ufficiale di campionato. Dovranno seguire l'isolamento imposto ma non dovrebbero subire regole legate al loro lavoro.