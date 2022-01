Ultime notizie calcio Napoli - Il Venezia, dopo l'infortunio di Vacca, cerca in queste ultime ore di mercato, cerca un centrocampista centrale da regalare a mister Zanetti per continuare ad inseguire ancora il sogno salvezza. Tra i nomi seguiti c'è quello dell'ex Napoli Amadou Diawara. Per l'ex Napoli si è mosso da tempo il Valencia, ma al momento non è stata trovata la quadra e, di conseguenza, i veneti starebbero provando ad inserirsi. A riferire la notizia è Sky Sport.