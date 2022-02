Sky - Venezia-Napoli, le probabili scelte di Spalletti: Ospina e Osimhen dal 1'

Dopo la pausa per le nazionali, anche il Napoli è pronto a ripartire e ad affrontare la ventiquattresima giornata di questo campionato di Serie A. Gli azzurri sfideranno il Venezia al "Pierluigi Penzo"; l'obiettivo è solo uno: vincere per consolidare un posto in Champions League e stare in scia all'Inter capolista. Queste le probabili scelte di Spalletti secondo il portale di Gianluca Di Marzio:

Spalletti dovrebbe scegliere Lozano e Osimhen per l'attacco

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo; Rrahmani; Juan Jesus; Mario Rui; Lobotka, Fabiàn; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.