Sky, Ugolini: "Passo in avanti con Gattuso, accordo formale ma da non escludere il dietrofront del presidente! Contatto telefonico ADL-Ancelotti in giornata"

Ultime notizie calcio Napoli - Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine di Napoli-Genk. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Il Napoli ha fatto un bel passo avanti con Gattuso perché c’è un accordo formale: 6 mesi più un ulteriore anno. Qualche anno fa Gasperini stava per arrivare a Napoli, era tutto fatto, ma alla fine arrivò il rinnovo di Mazzarri e saltò l’affare. Al di là di questo, c’è insoddisfazione ma ora è stato portato a casa un obiettivo che compensa al 50% delle perdite relative ad una ipotetica mancata qualificazione alla prossima Champions. Non mi sorprenderebbe vedere un passo indietro. Nel mercato di gennaio molto dipenderà dalle situazioni relative a Mertens e Callejon: se dovessero andar via subito le cose potrebbero cambiare. Contatto telefonico oggi tra De Laurentiis ed Ancelotti relativo solo però alle ultime di formazione. Da vedere se l'incontro si svolgerà a Roma oppure a Napoli. Se sarà a Roma, potrebbe essere un indizio relativo alla volontà del patron di incontrare anche il nuovo allenatore”.