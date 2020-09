SKY - Tonali va al Milan e prende la 8, qualche mese fa era stato in contatto con Gattuso: il motivo

Calciomercato Napoli - Peppe Di Stefano, inviato esperto di casa Milan, ha svelato un retroscena nel corso di Calciomercato - L'Originale ai microfoni di Sky Sport 24. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Sandro Tonali credo sia orientato a due numeri di maglia, è orientato alla 8 oltre la 21 libera di Ibra e Pirlo. Era la 8 di Rino Gattuso, il suo grande idolo. Tra l'altro Gattuso qualche mese fa l'ha sentito, non perché fosse allenatore del Napoli ma per il legame di stima e affetto per il talento che si trasferirà al Milan".