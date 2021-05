Sky - Terremoto Inter, Conte ai saluti: ultimi dettagli sulla buonuscita! Firma la rescissione

Ultimissime Serie A - L'Inter ed Antonio Conte stanno per dirsi addio. Ad annunciarlo è Gianluca Di Marzio su Twitter: "Finita tra Conte e l’Inter: accordo sulla buonuscita".

Come raccontato da Sky Sport, è in corso la risoluzione del contratto di Antonio Conte con l'Inter: è stato infatti raggiunto l'accordo di rescissione consensuale con il club nerazzurro dopo le divergenze sul futuro prossimo dell'Inter. Antonio Conte non sarà più l'allenatore dell'Inter, termina con un anno di anticipo la sua avventura in nerazzurro. Conte non era convinto dal parziale ridimensionamento prospettato dalla proprietà, con la possibile cessione di un big. Raggiunto l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto. All'allenatore, arrivano 7,5 milioni netti per lasciare.