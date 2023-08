Lo Sporting Clube de Portugal segue Alessandro Zanoli da diverse settimane, con tanto di viaggio in Italia per provare a strapparlo al Napoli.

Alesandro Zanoli

Zanoli non andrà allo Sporting

Ha avanzato anche un'offerta da 500 mila euro per il prestito più altri 12,5 milioni per il riscatto, ma il club di De Laurentiis l'ha rifiutata. Il futuro del terzino destro non dovrebbe essere in Portogallo. Lo riporta Sky Sport.

