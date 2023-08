Secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, la Figc insiste per affidare la panchina della Nazionale a Spalletti: venerdì sarà il giorno della decisione. Resta il nodo della clausola dopo il duro comunicato di De Laurentiis che dice: "E' una questione di principio, non di vil denaro". Conte in attesa, ma servirebbe aprire una trattativa.