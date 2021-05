SKY - Spalletti, nel contratto ulteriore opzione per allungare a 4 anni! De Laurentiis stamattina a Castel Volturno: il motivo

Francesco Modugno, inviato a Castel Volturno, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Contratto biennale per Spalletti ma con opzione sia per un terzo che per un quarto anno di contratto. Potenzialmente un ciclo, De Laurentiis ci crede. Stamattina il presidente era qui a Castel Volturno per delle riunioni operative, per definire staff medico, impiegati, operai e un restyling al centro sportivo del Napoli. Si sta preparando l'avvento di Luciano Spalletti".