Sky - Spalletti avanza sempre di più per la panchina del Napoli: aveva detto sì già a febbraio

CALCIO NAPOLI - Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale ha dato ulteriori dettagli su Spalletti-Napoli: "Spalletti ha già fatto capire di essere disponibile e interessato a ricevere l'incarico e non è una novità. Già a febbraio aveva fatto sapere di essere pronto a subentrare anche in corsa. I contatti tra Napoli e Spalletti, infatti, vanno avanti da tempo e ora la trattativa potrebbe davvero andare in porto. L'allenatore è il grande favorito ed è sempre più vicino alla panchina degli azzurri"