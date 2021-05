Napoli Calcio - Risolti gli ultimi indugi, Luciano Spalletti sarà il prossimo allenatore del Napoli. Per il tecnico toscano, contratto biennale (da capire se ci sarà opzione per il terzo anno) da 2,5 milioni di euro a stagione. Particolarmente corposo, come da prassi per le società di Aurelio De Laurentiis: ben 80 pagine, rivelano i giornalisti di Sky.