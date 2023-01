Secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, sarà Eljif Elmas e non Giacomo Raspadori il sostituto di Khvicha Kvaratskhelia, messo k.o. dall'influenza, nel derby di domani contro la Salernitana. Il macedone dovrebbe agire da ala sinistra. Sulla stessa fascia, in difesa, spazio a Mario Rui, in netto vantaggio nel ballottaggio con Mathias Olivera.