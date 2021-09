SKY - Spalletti e la vita a Napoli: si 'mimetizza' in giro per la città grazie alla scelta dell'auto

Ultimissime notizie Napoli - Francesco Modugno, inviato a Castel Volturno, ha raccontato un retroscena sulla vita a Napoli di Luciano Spalletti ai microfoni di Sky Sport 24. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Arriva qui a Castel Volturno prestissimo ed è davvero l'ultimo ad andare via. Vive ancora in albergo e ha un'utilitaria. Spalletti si è calato in toto nel mondo Napoli, con il suo modo di fare. Luciano Spalletti in giro per Napoli lo riconosci solo se sai qual è la sua auto, altrimenti si mimetizza nella città: infatti il tecnico va in giro con una utilitaria, che fai fatica a riconoscerlo, mai penseresti che quello è Luciano Spalletti".