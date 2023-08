Sky - Spalletti e Conte i primi nomi per il dopo Mancini: ADL vuole il pagamento di tutta la clausola, le ultime

Roberto Mancini non è più il commissario tecnico della nazionale italiana. Come riportato da Sky Sport, per sostituirlo panchina dell'Italia sono due i primi nomi emersi: Antonio Conte e Luciano Spalletti.

Luciano Spalletti

Spalletti è il prescelto per la panchina della Nazionale

La prima scelta è Luciano Spalletti ma Aurelio De Laurentiis, dai primi segnali avuti, intende ricevere tutto il pagamento della penale prevista nel contratto di Spalletti che oggi è di 3,250 milioni (era di 5 milioni, ma è stata ridotta nelle settimane scorse dopo una lunga trattativa condotta dal figlio Samuele, che è avvocato). La FIGC non intende pagare questa clausola. Antonio Conte non è sicuramente una seconda scelta, anzi. Sarebbe disponibile a tornare sulla panchina della Nazionale, ma ovviamente la FIGC non derogherà per quanto riguarda il suo tetto massimo di ingaggio.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli