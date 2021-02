Sky - Senza Demme ecco il 4-2-3-1: Insigne sotto punta, la probabile formazione

Napoli Calcio - Il Napoli è all'Hotel Britannique, sede del ritiro in vista del match contro la Juventus. Massimo Ugolini ha riferito le ultime sulla formazione azzurra ai microfoni di Sky:

Gattuso

"Gattuso con le assenze in difesa e con l'indisponibilità di Demme tornerà al 4-2-3-1. In attacco i tre dietro Osimhen saranno Politano, Insigne e Lozano, il capitano azzurro agirà da sotto punta. Scelte obbligate in difesa, i titolari saranno: Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic e Mario Rui. A centrocampo Bakayoko e Zielinski saranno i due mediani".