Sky - Sarri, nessun contatto recente con Fiorentina e Napoli! Gradimento per la pista Roma

Ultimissime notizie calcio Napoli - Stando a quanto riportato da Sky Sport, non ci sarebbero stati contatti nelle ultime giornata tra il Napoli e la Fiorentina e l'entourage di Maurizio Sarri, ex allenatore della Juventus e molto chiacchierato nell'ultimo periodo. Gli ultimi contatti risalgono al post sconfitta di Verona. A quanto pare, resta in piedi la soluzione Roma in caso di addio a fine stagione di Fonseca, verso la quale c'è il gradimento da parte del toscano. Di seguito quanto riportato dal sito di Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport:

"Così come gli accostamenti recenti legati ad un suo ritorno al Napoli per l’immediato o per la prossima stagione. Dopo la sconfitta di Verona, il sondaggio esplorativo di De Laurentiis non ha portato infatti ad approfondimenti tra il club e Ramadani. Né in quei giorni, né in questi. Quindi non ci sono segnali o sviluppi che lasciano pensare oggi ad un Sarri bis".