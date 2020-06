Ultime calcio Napoli - Il Napoli di Gattuso ha già messo in difficoltà la Juventus di Sarri, era la gara di campionato e fu vinta al San Paolo.

Sarri

Secondo quanto riferisce Sky Sport, parlando dei pensieri dell'allenatore bianconero, le ripartenze e il pressing alto hanno creato grossi problemi in quel match. E adesso Sarri ha fatto delle richieste ai suoi uomini per non farsi sorprendere nuovamente: difesa alta, attenta, squadra corta e pressing altissimo.