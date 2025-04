Sky - Rivoluzione Conte: nuovo modulo, Olivera centrale come in Nazionale

Napoli - Svolta per il rush finale di stagione dove il Napoli di Conte si sta giocando lo scudetto contro l'Inter e il prossimo avversario sarà il Torino che è una delle squadre più in forma in questi mesi. Intanto, stando a quanto riferito dalla redazione di Sky Sport, Antonio Conte cambierà modulo e interpreti. La grande novità riguarda la difesa: Buongiorno non è ancora rientrato pienamente in gruppo, per cui si va verso la soluzione con Olivera difensore centrale in un modulo che può oscillare tra 4-4-2 e 3-5-2. Escluso, dunque, Rafa Marin, che torna in panchina dopo la buona prova di Monza.

NAPOLI (4-4-2): Meret, Di Lorenzo, Rrhamani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; Raspadori, Lukaku. All. Conte.