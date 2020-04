Sky - Riunione di Lega, trovato l'accordo per il taglio degli stipendi tra club e calciatori

Ultime notizie calcio. In attesa di capire quando e come riprendere a giocare, le federazioni calcistiche italiane sono a lavoro per cercare di capire come contenere l'inevitabile danno economico subito dallo stop forzato. Uno degli argomenti chiave è quello relativo al taglio degli stipendi dei calciatori.

Taglio degli stipendi Serie A, le ultime

Nella giornata di oggi è andata in scena la riunione di Lega Serie A ed è stato raggiunto un accordo sulla trattativa club-giocatori per il taglio degli stipendi. Sono state fatte varie ipotesi, a seconda che il campionato riprenda o meno. Secondo quanto riportato da Sky Sport tutte le società hanno votato all'unanimità e l'accordo è stato trovato.