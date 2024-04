Sky - Riscatto Napoli, Calzona per la prima volta ha usato il pugno duro con i giocatori: il retroscena

Notizie Napoli calcio. Il Napoli torna al successo battendo 4-2 in rimonta il Monza con un grande secondo tempo.

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni l'indomani della vitoria della squadra di Calzona:

"Si è rivisto il Napoli scudettato. Con i giocatori che hanno fatto la differenza la scorsa stagione. I gol meritano l’attenzione ma Osimhen come LeBron, è saltato fino a due metri e ventitré. Una partita sconcertante. Sono bastati meno di 14 minuti a Calzona per dare la motivazione giusta. Non è questione di modulo o principi di gioco, ma della testa dei giocatori. Squadra rientrata in campo con sei, sette minuti in anticipo, il segnale che lo stimolo era arrivato e Calzona ha saputo toccare le corde giuste. Per la prima volta c’è stato il pugno duro dell’allenatore. Vento d’Europa che torna a soffiare sul Napoli almeno in ottica Europa League. Ovvio che servirà il segnale di continuità, a cominciare dalla gara interna contro il Frosinone. Oggi giorno di riposo".