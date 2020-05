Sky - Ripresa Serie A, si va verso il sì! Decisione sulla data di ripartenza potrebbe slittare, c'è il problema delle riaperture differenziate

Ultime notizie calcio - E' attesa a breve la decisione finale del ministro dello Sport Spadafora relativa alla ripartenza della Serie A. Il Comitato Tecnico Scientifico ha dato il via libera sul protocollo ma un elemento decisamente importante ai fini di questa decisione è quello che riguarda la riapertura delle Regioni italiane. A riferire la notizia è Alessandro Alciato, giornalista di Sky Sport, che sottolinea come non è detto che tutte le Regioni possano riaprire contemporaneamente, con un riferimento particolare alla Lombardia ed al Piemonte, le due zone più colpite in Italia. Si tratta di un aspetto che potrà incidere sul verdetto finale, con il Ministro Spadafora che dovrà tenere in considerazione anche questo. Al di là di questo, però, aggiunge il collega, si va verso il sì. Bisogna capire se verrà indicata anche una data per la ripartenza oppure se questa sarà presa in un secondo momento.

Ripresa Serie A Spadafora