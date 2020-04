Sky - Ripresa allenamenti, non è ancora certo il ritiro permanente a Castel Volturno: il Napoli lavora a due soluzioni

Ultime Napoli calcio. C'è grande attesa nel capire quando si potrà tornare in campo, ma le società sono già al lavoro per farsi trovare pronti per la ripresa delle attività sportive. Come riportato da Sky Sport, il Napoli sta lavorando a due soluzioni in quel di Castel Volturno: o dormire nell'hotel del centro tecnico oppure allenarsi soltanto e tornare a casa. Al momento la prima ipotesi appare quella maggiormente percorribile, così da poter monitorare al meglio tutti i giocatori e ridurre anche il rischio per le loro famiglie. L'idea di tornare a casa, invece, è contemplata perchè all'interno della struttura alberghiera ci sono persone (come camerieri o cuochi) che non sono controllabili dalla società.