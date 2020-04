Sky - Ripresa allenamenti, la SSC Napoli vuol farsi trovare pronta: a Castel Volturno le camere d'albergo usate anche come spogliatoio

Ultimissime Napoli calcio. Non si fermano i lavori a Castel Volturno in attesa di segnali da parte del Governo per un possibile ritorno agli allenamenti. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la società azzurra sta pensando ad alcune misure straordinarie per la messa in sicurezza dei propri tesserati: una delle novità al vaglio sono le camere d'albergo di Castel Volturno usate anche come spogliatoio. Questo potrebbe rappresentare un ottimo viatico per mantenere le distanze, facendo sì che gli azzurri possano cambiarsi rispettando le disposizioni governative sul contatto.