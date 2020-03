Ultimissime calcio - Secondo quanto riferito dai colleghi di Sky Sport, sarebbe scoppiato il caos in casa Milan. A quanto pare, il rapporto tra i rossoneri e Zvonimir Boban, sarebbe virtualmente chiuso. Il caos avrebbe toccato che Paolo Maldini, ex capitano e attualmente dirigente del Milan, che così come Boban, potrebbe lasciare il club.