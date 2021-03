Ultime notizie calcio Napoli - Non sembra placarsi la tensione che si è creata in casa Napoli dopo il rocambolesco pareggio di ieri sera contro il Sassuolo. Stando a quanto raccontato da Sky Sport, nel corso dell'allenamento di oggi Mario Rui è stato allontanato anzitempo dal terreno di gioco. A Gattuso, infatti, non è piaciuto l'atteggiamento del portoghese durante la seduta.

