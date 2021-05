Sky - Panchina Napoli, Allegri il sogno! Avviati i contatti, ma ADL ha pronte tre alternative

Ultimissime notizie calcio Napoli - Non si fermano le voci relative alla panchina del Napoli, con Gennaro Gattuso che, al di là di come si concluderà questa stagione, sembra destinato all'addio. Stando a quanto raccontato da Sky Sport, il sogno di Aurelio De Laurentiis sarebbe di portare all'ombra del Vesuvio Massimiliano Allegri, per il quale sarebbero anche stati avviati i primi contatti, ma sulle sue tracce ci sarebbe ancora il Real Madrid. Pronte, nel caso in cui dovesse sfumare, le alternative, che risponderebbero ai nomi di Simone Inzaghi della Lazio, Galtier del Lille e Luciano Spalletti.

Panchina Napoli Allegri