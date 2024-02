Definito il nuovo allenatore del Bari subentrante a Pasquale Marino: lo annuncia Gianluca Di Marzio di SkySport.

Nuovo allenatore Bari, arriva Iachini

Tuttavia non sarà Fabio Cannavaro nonostante gli incontri delle ultime ore. La decisione, piuttosto, è ricaduta alla fine su Beppe Iachini già in partenza per il capoluogo pugliese dopo l’accordo raggiunto nelle ultimissime ore.