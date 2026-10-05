Sky - Non solo Castel Volturno per De Laurentiis, possibile blitz a Qualiano

Aurelio De Laurentiis è stato oggi a Castel Volturno per incontrare Massimiliano Allegri e Giovanni Manna, in una fase particolarmente delicata della stagione. Ma la visita potrebbe non essersi limitata al centro sportivo del club: resta infatti l'ipotesi di un passaggio a Qualiano, dove da tempo è al centro dell'attenzione il progetto per il nuovo impianto dedicato agli allenamenti.

De Laurentiis, Qualiano e nuovo centro sportivo Napoli

A fare il punto sui movimenti del presidente del Napoli è stato Massimo Ugolini, intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Il giornalista ha raccontato la presenza di De Laurentiis a Castel Volturno e lasciato aperta la possibilità di una visita a Qualiano.

“Si è visto De Laurentiis prima dell’ora di pranzo, negli uffici al centro sportivo. Ha incontrato Allegri, Manna, poi nel suo ufficio ha svolto pratiche di lavoro. Non è escluso abbia fatto anche un salto a Qualiano per il nuovo centro sportivo. De Laurentiis è rimasto circa un’ora a Castel Volturno”.

Il possibile sopralluogo a Qualiano riporta così in primo piano il progetto del nuovo centro sportivo Napoli, un tema strategico per la società in ottica futura. Al momento, però, non emergono conferme ufficiali su un eventuale passaggio del presidente nella località campana né dettagli su possibili novità operative.