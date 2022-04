Sky - Niente ritiro, il Napoli resta tutta la giornata a Castel Volturno: cena con ADL

Il sito di Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, riporta le ultime notizie in merito al mancato ritiro punitivo del Napoli:

"Il club aveva ordinato il ritiro subito dopo il clamoroso ko in Toscana, poi il dietrofront: la squadra resterà tutta la giornata a Castel Volturno, un modo per passare del tempo insieme e risolvere le problematiche viste nell’ultimo periodo, ma poi dopo cena si andrà a casa.

Anche De Laurentiis sarà a cena con gli azzurri questa sera, una presenza la sua che, spera il club, potrà risolvere i problemi avuti e far agganciare il vero primario obiettivo stagionale: il ritorno in Champions League. La competizione europea più importante manca al club azzurro - e alle sue casse - ormai da quasi tre stagioni, per dare nuova vita al progetto la famiglia De Laurentiis non può rinunciarvi ancora. Ecco perché le sfide contro Sassuolo, Torino, Genoa e Spezia segneranno il percorso netto per il traguardo più ambito".