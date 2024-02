Sky - Niente Castel Volturno, incontro in corso tra De Laurentiis e Calzona! Location top-secret: le ultime

Notizie Napoli calcio. Sono ore caldissime per il futuro della panchina del Napoli: Walter Mazzarri sembra ormai ad un passo dall'esonero, con il presidente De Laurentiis che ha scelto Francesco Calzona come suo sostituto.

De Laurentiis ha lasciato il Britannique dopo un summit con lo staff azzurro, ma non si è recato a Castel Volturno. Ecco quanto riportato in merito da Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky Sport:

Niente tappa a Castel Volturno, come invece sembrava in un primo momento, per il presidente del Napoli De Laurentiis. Dopo aver lasciato l’Hotel Britannique, il numero uno azzurro non si è presentato al centro sportivo del club. Molto probabilmente proprio in questi momenti è in corso un incontro, in un luogo ancora segreto e sicuramente lontano da occhi indiscreti, tra il presidente De Laurentiis e Calzona, il prescelto per il dopo Mazzarri.