Sky - Napoli-Roma, le probabili scelte di Mourinho: con Abraham confermato Zaniolo, sorpresa a centrocampo

Dopo il passaggio del turno in Conference League grazie alla vittoria per 4-0 contro il Bodo/Glimt grazie alla tripletta di Zaniolo, la Roma vuole continuare al meglio il suo cammino in campionato, dove non perde dallo scorso 9 gennaio, nel 3-4 all'Olimipico con la Juventus. Mourinho affronterà il Napoli al Maradona, dove incontrerà Spalletti, contro il quale non ha mai perso in carriera. Questa la probabile formazione della Roma secondo il sito di Gianluca Di Marzio:

Josè Mourinho

Roma la probabile formazione di Mourinho

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Pellegrini, Zalewski; Zaniolo, Abraham. All. Mourinho