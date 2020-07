Sky - Callejon, Mertens ed Insigne in avanti, solo due ballottaggi per Gattuso in vista di Napoli-Milan

Ultime notizie calcio Napoli – Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Domenica contro il Milan mi aspetto Callejon, Mertens ed Insigne in avanti, con Demme e Koulibaly che tornano titolari. Due ballottaggi da sciogliere: Ospina-Meret in porta e Maksimovic-Manolas in difesa. Per il resto tutto fatto, con Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce e Zielinski e Fabian a centrocampo”.