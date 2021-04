Sky - Napoli-Inter, le probabili scelte di Gattuso: Meret tra i pali, in attacco Osimhen dal 1'

Napoli Calcio - Nella 31a giornata di Serie A il Napoli di Gattuso proverà a restare aggrappato al treno Champions League, ma dovrà scontrarsi con l'Inter di Conte: prima della classe e vicinissima a mettere le mani sul diciannovesimo scudetto. Il modulo messo in campo dall'allenatore dovrebbe essere il 4-3-3. In porta scelta forzata: agirà Meret. Nella linea di difesa a quattro spazio a Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui, quest'ultimo in vantaggio su Hysaj. A centrocampo Fabian Ruiz, Demme e Zielinski che ha recuperato dall'affaticamento. In avanti il punto di riferimento sarà Osimhen affiancato da Politano e Insigne.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. All.: Gattuso.